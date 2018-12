Gattuso in conferenza: "Facciamo il solletico agli avversari. Riguarderemo questo match per non fare più errori"

Al termine di Olympiacos-Milan, mister Gattuso ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole sui troppi gol mancati: "Potevamo fare molto di più, quando andiamo in campo aperto dobbiamo fare male. Facciamo il solletico agli avversari, ce la rivediamo più di una volta questa partita per capire. Passi in avanti a livello di furbizia ed esperienza non ne abbiamo fatti, siamo molto rammaricati perché commettiamo sempre gli stessi errori".