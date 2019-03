Gattuso: “La scelta su Icardi per me ha rafforzato l’Inter”

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Chievo. In sala stampa non ha voluto parlare della situazione dell’Inter: “Ma secondo voi io oggi penso ai problemi degli altri? Io devo pensare solo a casa mia, ho tanti giocatori a disposizione, devo fare delle scelte, devo tenere l'ambiente tranquillo. La cosa di Icardi per me ha rafforzato l'Inter, ma io devo pensare solo a quello che succede a casa nostra".