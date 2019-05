Gattuso non sottovaluta la SPAL: "Li conosco bene, domani lotteremo fino alle 22.30"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della SPAL: "Conosco bene la SPAL perché il loro nucleo aveva cominciato in Serie C quando c'ero io, ogni anno Semplici migliora e allena bene la propria squadra. Domani dobbiamo stare attenti perché giocano molto bene, hanno Lazzari e Fares che sulle fasce vanno a mille all'ora. Servirà battagliare, fino alle 22.30 pensiamo al nostro dovere poi vedremo cosa succederà".