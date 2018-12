Gattuso: "Perplesso dalla voglia della squadra, sembra svogliata. Questo mi dà fastidio"

Gennaro Gattuso, ai microfoni di Milan Tv, si è soffermato anche sull'atteggiamento della squadra e sul cambio di modulo delle ultime partite: "Abbiamo modificato modo di giocare, avevamo codificato 7-8 giocate che facevamo a memoria. Quando vai a cambiare può venire in testa qualche casino. Penso che anche la tipologia dei giocatori incida. Qualcosa è cambiato e qualche meccanismo facciamo fatica a metterlo in pratica. Nelle ultime partite abbiamo giocato con due attaccanti e se non ci muoviamo bene siamo prevedibili. Tranne a Bologna le occasioni le abbiamo create, ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Mi lascia perplesso la voglia, sembra una squadra svogliata e devo dire che questo mi dà molto fastidio. Non è il peggior momento da quando allena questa squadra, a Verona e a Benevento sembravamo una banda musicale, senza voler offendere la banda musicale che ha dei grandissimi interpreti. Era dal 1986 che il Milan non segnava consecutivamente da 4 gare di campionato. Ci vuole poco per rivedere entusiasmo e vedere una squadra rinata".