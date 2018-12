Gattuso sull'assenza del killer instinct: "Quando dobbiamo fare il salto di qualità non ci riusciamo"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, ha parlato del momento rossonero, sottolineando di fare l'ulteriore step: "Io sono convinto che domani faremo qualcosa in più. E' da un po' di tempo che quando dobbiamo dare il colpo del ko e fare il salto di qualità non ci riusciamo. Ci manca questo aspetto, ci manca di vincere partite importanti. Mi chiedo sempre come migliorare questo aspetto. Poi possiamo dire che manca anche un po' di personalità, ma il problema principale è che fatichiamo a fare il salto di qualità. Ora dobbiamo pensare a preparare bene la partita di domani, loro hanno giocatori importanti davanti. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più".