Gavillucci: "Audio VAR, primo passo per rendere tutto più trasparente"

vedi letture

La Lega Calcio ha annunciato due importanti novità. La prima partirà dalle semifinali di Coppa Italia: gli arbitri spiegheranno le decisioni prese al VAR al pubblico presente allo stadio. Inoltre, a partire dalla prossima giornata di campionato, verranno integrate nei maxi-schermi degli stadi anche le grafiche che informano gli spettatori di un’eventuale revisione al VAR. A parlarne a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex arbitro Claudio Gavillucci: "Già nel 2021 dicevo che era giusto sentire gli audio VAR, per rendere tutto più trasparente.

Come è stato per il VAR, è una sperimentazione. Ci sarà un'evoluzione, in base all'esperienza che si avrà. La FIFA lo ha sperimentato nel Mondiale Femminile e non solo, ma anche in altri campionati. Quello che dovrà cambiare è l'aspetto culturale, altrimenti possiamo mettere tutto ma se si parte sempre col sospetto non si arriverà a nulla".