Gazidis ai dipendenti: "Non preoccupatevi per me, sarò presto di nuovo al vostro fianco"

Ivan Gazidis, ad rossonero, ha parlato così delle sue condizioni di salute nel lungo messaggio inviato ai dipendenti del Milan: "E in ultimo lasciatemi dire che le terapie alle quali sono sottoposto stanno avendo effetti positivi, che mi rendono fiducioso per un pieno recupero, per tornare il prima possibile. Il vostro supporto è stato incredibile e dimostra la vera essenza della 'famiglia Rossonera'. Quindi non preoccupatevi per me, ma concentratevi sulle sfide che ci attendono. Io sarò presto di nuovo al vostro fianco".