Gazidis dà il benvenuto ai due nuovi manager: "Autentici leader con profonda conoscenza del sistema calcio"

Ivan Gazidis ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Milan in merito alla nomina di Casper Stylsvig e James Murray, rispettivamente in qualità di "Chief Revenue Officer" ("CRO") e "Chief of Staff" dell’amministratore delegato: "A nome del Board e di tutta la comunità rossonera, desidero dare il benvenuto a James e Casper. Riconosco in loro degli autentici leader, con un alto livello di capacità e una profonda conoscenza del sistema calcio. Insieme al nostro team, ci aiuteranno a portare il Milan verso il futuro con tutta la passione ed eccellenza che il nostro club merita".