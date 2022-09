Gazidis in visita al Milan Femminile: "L'impegno del Club per il calcio femminile continua"

Come riporta il profilo Twitter del Milan, oggi l'ad rossonero Ivan Gazidis ha fatto visita alla prima squadra femminile del Diavolo al "Puma House of Football-Centro Sportivo Vismara". Queste le sue parole: "L'impegno del Club per il calcio femminile continua e il nostro programma continuerà a rafforzarsi ogni giorno. Crediamo in questa squadra, nella nostra capacità di fare una grande stagione forte e ognuno di voi deve puntare a questo".

Our Ceo Ivan Gazidis today visiting the Rossonere: "The Club's commitment to women's football continues and our program will continue to become stronger every day. We believe in this squad, in our ability to have a strong season and each of you has to do the same." pic.twitter.com/8S3qQVCu8I