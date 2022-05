Gazidis: "Mi chiamavano 'sudafricano'. Mi piaceva l'idea di fare qualcosa di stimolante al Milan"

MilanNews.it

© foto di Uff. Stampa Milan

Nella sua intervista al The Guardian, il CEO del Milan, Ivan Gazidis, sui suoi primi mesi in rossonero: "Arrivato a Milano, mi chiamavano "sudafricano", che era come dire "non sa nulla di calcio". Credo che la sensazione fosse: 'Ecco un ragazzo che non sa nulla di calcio, che non parla ancora italiano, che rappresenta un hedge fund di New York. Non è stato il rapporto con Gordon a convincermi. Mi piaceva l'idea di fare qualcosa di stimolante in un ambiente nuovo, anche imparando personalmente l'italiano e una cultura calcistica diversa. E c'era l'idea romantica di poter riportare il Milan in auge. La gente diceva che era impossibile"