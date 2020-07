Gazidis: "Sono molto felice per quest'accordo. Pioli incarna la visione di calcio che vogliamo per il Milan"

Nel lungo comunicato, diramato dal sito ufficiale del Milan, con cui è stato ufficializzata la conferma di Stefano Pioli sono state riportate anche alcune parole di Ivan Gazidis. Queste le parole dell'amministratore delgato: "Sono molto felice per questo accordo. Stefano ha dimostrato di essere in grado di offrire quella visione del calcio che pensiamo e vogliamo per il nostro Club, un calcio entusiasmante, moderno e appassionato. Questa non è una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha migliorato le prestazioni dei singoli giocatori e del collettivo, il modo in cui ha fatto sua la nostra visione, e su come trasferisce la sua personalità e i valori del nostro Club".