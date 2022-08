Gazidis su Boban: "Nessun problema personale ma il club viene prima di tutti"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non poteva non tornare sulla vicenda Boban, Ivan Gazidis nell'intervista che l'ad rossonero ha rilasciato questa mattina alla Repubblica. Queste sono state le parole del manager sudafricano sull'ex calciatore e dirigente del Milan: "Con Boban nessun problema personale, semplicemente vale il principio per cui il club viene prima di tutto e di tutti".