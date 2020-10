Gazidis su FFP: "Prossima valutazione nell'ottobre 2021 se dovessimo qualificarci alle coppe"

Intervenuto a margine dell'assemblea dei soci dell'Ac Milan (SEGUI LA CONFERENZA LIVE), Ivan Gazidis ha parlato del Fairplay finanziario. Queste le sue parole: "Se dovessimo qualificarci alle coppe per la stagione 2021-22, la nostra prossima valutazione avverrà nell'ottobre 2021. La Uefa esaminerà l'andamento degli ultimi anni, eliminando gli effetti del covid. Se la tendenza finanziaria andrà in maniera positiva, discuteremo il nostro percorso con le regole in atto. Sarebbe prematuro avere delle discussioni adesso, ma con la disciplina finanziaria che stiamo utilizzando, anche grazie ad una proprietà forte, siamo sicuri che arriveremo al percorso giusto per essere conformi alle regole dell'Uefa".