Gazidis su Leao: "Ha avuto tempo e supporto. Non abbiamo cambiato i piani"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Amministratore Delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a ESPN e si è così espresso su Leao: "Leao non ha avuto vita facile qui all'inizio. Non giocava e quando lo faceva le sue prestazioni erano fatte di alti e bassi, ha avuto bisogno di un po' di tempo. Ha avuto quel tempo e supporto. Non abbiamo cambiato il nostro piano".