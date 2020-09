Gazidis su Vercellone: "Un profilo internazionale, ci farà crescere ulteriormente"

Ivan Gazidis, a.d. del Milan, ha presentato Vercellone, nuovo CCO rossonero: "Pier Donato è un professionista di livello mondiale nel suo campo e siamo molto lieti di annunciare la sua nomina. - Si legge nella nota ufficiale del club - Con il suo profilo internazionale, ci aiuterà a far crescere ulteriormente il brand del Milan in tutto il mondo: la sua esperienza, il suo network e la sua leadership giocheranno un ruolo fondamentale nel realizzare quella visione ambiziosa che abbiamo per il Club”.