Gazidis sul suo futuro: "Ne discuterò dopo il closing. Prima viene il futuro del club"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Gazidis, nel corso dell'intervista rilasciata questa mattina ai microfoni di Repubblica, è stato moltom chiaro per quanto riguarda il suo futuro da dirigente del Milan. Queste le sue parole: "Il tempo giusto per discuterne con la nuova proprietà sarà dopo il closing. Quel che conta non è la mia persona ma il futuro del club".