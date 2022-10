Gazidis sullo Scudetto: "Lavoro di squadra dentro e fuori dal campo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è così espresso ai Gazzetta Sport Awards, in cui il Club rossonero è stato premiato come squadra dell'anno, cominciando da un pensiero allo Scudetto vinto a maggio: "È stata una stagione speciale per tutti noi: vincere lo Scudetto dopo 11 anni è un'emozione molto importante per il Club e ricevere questo premio è un altro onore".

È stato lo Scudetto anche della dirigenza?

"È un lavoro di squadra, non solo sul lato sportivo ma anche fuori dal campo; abbiamo fatto un grande lavoro, importante per oggi e per il futuro del club".