Gazidis: "Tutti abbiamo forme di pregiudizio, dobbiamo sensibilizzare i tifosi con messaggi positivi"

Ivan Gazidis, intervenuto a margine della presentazione del Manifesto non ostile, ha parlato della mission del club rossonero: "Il tema che stiamo affrontando oggi è fondamentale anche per il mondo del calcio. Il calcio riflette i problemi della società ma allo stesso tempo può avere un impatto positivo per il cambiamento. L’adesione di AC Milan al Manifesto è un nuovo step nel percorso di responsabilità sociale iniziato da alcuni anni. Abbiamo una visione e degli obiettivi molto chiari su questo tema. Abbiamo promosso il manifesto RespAct per essere più inclusivi e tolleranti. RespAct vuol dire soprattutto azioni concrete. Il nostro manifesto ha quattro aree di intervento: sensibilizzazione, educazione, prevenzione e collaborazione. Esistono problemi di intolleranza e razzismo nella società, tutti abbiamo forme di pregiudizio, a volte possiamo sbagliare. Dobbiamo sensibilizzare i nostri tifosi con messaggi positivi e combattere ogni forma di discriminazione senza accusare o giudicare nessuno ma attraverso la riflessione e la condivisione".