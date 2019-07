Gazzetta - Agenti "fuorilegge", ecco perché i contratti non vengono depositati

Emergenza trasferimenti, scrive questa mattina Carlo Laudisa sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport. Il mercato - si legge - va a rilento per le solite baruffe sui prezzi dei cartellini, ma anche perché a oggi ci sono circa mille agenti fuorilegge, non riconosciuti da Coni e Figc. Ecco perché molti nuovi contratti non vengono depositati, per evitare deferimenti. Ora come ora sono solo 200 i procuratori iscritti al registro nazionale Coni.