Gazzetta: Biglia e Paquetà titolari nel derby di stasera

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan questa sera nel derby si schiererà con l'ormai consueto 4-3-2-1, con Paquetà (e non Rebic) sulla linea di trequarti accanto a Suso e con Lucas Biglia in cabina di regia, al posto di Bennacer. Il resto è invariato, a partire dal blocco difensivo (cui l'unica novità è Conti per lo squalificato Calabria), a centrocampo Kessiè e Calhanoglu agiranno ai fianchi del regista argentino, mentre davanti ai due trequartisti c'è il pistolero Piatek, chiamato a ripetersi dopo essersi sbloccato a Verona.