Gazzetta - Bomber Giroud: media gol migliore di Weah e in scia a Inzaghi

Olivier Giroud, dopo un inizio tutt'altro che semplice, è riuscito a imporsi anche al Milan, in barba alla presunta maledizione della nove rossonera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da quando esiste la numerazione fissa sulle maglie della Serie A, ovvero dal 1995-96, soltanto Inzaghi ha fatto meglio del francese alla prima stagione in rossonero con il 9 sulle spalle. Nel 2001-02, Pippo segnò 10 reti in 20 gare di campionato, con una media di 0,5 gol a partita. Giroud viaggia a una media di 0,43, appena dietro a Inzaghi e davanti a George Weah (media di 0,42 nel 1995-96). Piccolo dettaglio: Inzaghi e Weah erano titolari fissi di quei Milan, Giroud no. Rapportando il rendimento ai minuti giocati, infine, Olivier scatta davanti a tutti: una rete ogni 137 minuti (Pippo ne segnava una ogni 171, Weah una ogni 204).