Gazzetta - Bonaventura, non solo Torino e Atalanta: anche la Fiorentina sul centrocampista rossonero

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport un' altra squadra si aggiunge alla corsa per firmare Giacomo Bonaventura. Oltre a Torino e Atalanta, infatti, anche la Fiorentina di Rocco Commisso si è messa sulle tracce del centrocampista rossonero in scadenza di contratto. Il giocatore, tra i club interessati, sembrerebbe intenzionato a tornare a Bergamo all'Atalanta nella squadra in cui debuttò.