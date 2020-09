Gazzetta - Brahim Diaz, dribbling e buona proprietà di palleggio

Brahim Diaz ha fatto il suo esordio con il Milan nel corso dell’amichevole con il Monza. Entrato in campo nella ripresa, lo spagnolo, arrivato pochi giorni fa in Italia, ha giocato una ventina di minuti. È presto per giudicarlo, ma il gioiellino venuto dal Real - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - ha confermato le doti annunciate in quei pochi palloni toccati: buona proprietà di palleggio e ottimo dribbling.