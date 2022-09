Gazzetta - Cardinale pianifica un viaggio a Milano per Juve e Chelsea

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale starebbe pensando di organizzare un altro viaggio a Milano dopo quello che lo ha portato in Italia per il closing e per vedere il derby dalla tribuna. Il numero uno di RedBird vorrebbe ripetere l'esperienza con un'altra grande classica del calcio italiano, sabato 8/10 alle 18 quando i rossonei sfideranno alla Juve. In più data la vicinanza temporale, Cardinale vorrebbe assistere anche a una delle due sfide con il Chelsea, o quella a Londra che si giocherà prima della sfida ai bianconeri, o quella a San Siro che si disputerà subito dopo.