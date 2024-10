Gazzetta - Cardinale si tiene il Milan e rilancia: nuovo stadio e trofei

RedBird non ha alcuna intenzione di cedere il Milan o di vendere una quota di minoranza del club rossonero. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, smentite le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri con Gerry Cardinale che non lascia ma è pronto a rilanciare provando a puntare sempre più in alto.

Vincere è l'obiettivo ma Cardinale lo vuole fare aumentando ancora i ricavi con l'obiettivo sul campo di arrivare nelle prime quattro. Non solo per continuare a scalare il ranking europeo, ma soprattutto perché è fondamentale avere i soldi che la nuova Champions garantisce. Oltre naturalmente allo sviluppo del brand e ai lavori sul nuovo stadio. Pol è chiaro che entro il 31 agosto 2025 RedBird dovrà restituire il prestito fatto da Ellott due anni fa (550 milioni con un tasso dell'8%)."È quello il termine sul quale Cardinale lavora. Prima di allora non ha intenzione di cedere le azioni del Milan. Il messaggio è chiaro", scrive il quotidiano.