Gazzetta - Caro biglietti, per il Milan sono in linea con il mercato europeo

I tifosi del Milan non hanno gradito i costi eccessivi dei biglietti per le gare interne di Champions. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero giustifica il caro prezzi sostenendo di essere in linea con il mercato internazionale e la necessità di adeguarsi alla capienza ridotta di San Siro. Le cifre elevate si spiegano anche con la necessità del Milan di tornare a far cassa con il botteghino, dopo oltre un anno e mezzo di stadi chiusi.