Gazzetta - Caso Ibra-Lukaku: si ipotizza solo un turno di stop per entrambi

Cosa comporterà a livello di giustizia sportiva la lite di ieri tra Ibrahimovic e Lukaku? La risposta arriverà nella giornata di venerdì quando uscirà il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di Coppa Italia. Secondo quanto riferisce gazzetta.it, il referto dell'arbitro Valeri non dovrebbe contenere nulla di clamoroso e inoltre la FIGC non avrebbe intenzione di acquisire alcun elemento audio relativo alla rissa verbale fra i due giocatori. Dunque, se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, lo svedese e il belga verrebbero fermati per un solo turno: il primo perchè è stato espulso, mentre il secondo perchè era diffidato ed è stato ammonito.

Il sito della Rosea spiega quindi che tutto dipende da quello che c'è scritto nel referto di Valeri: se il direttore di gara dovesse dichiarare che i due gialli sono arrivati per frasi offensive, tutto si fermerebbe lì, mentre se dovesse scrivere che le due ammonizioni sono state inflitte per il faccia a faccia allora a quel punto la Procura, dopo aver letto anche i referti degli ispettori federali, potrebbe chiedere ulteriori accertamenti su quanto successo in campo tra Ibra e Lukaku.