Gazzetta: "Champions League, il sorteggio fa già paura"

"Champions, il sorteggio fa già paura", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Sarà durissima per le milanesi, mentre il Napoli, da primo, lo affronta con meno tensioni. Ma anche per gli azzurri si è complicata con gli ultimi secondi di Maccabi-Benfica, che hanno spedito il PSG in seconda fascia. Non una bella prospettiva ritrovarsi Messi e Mbappé. Sarà un sorteggio da bei tempi, con tre italiane che si presentano bene: il Napoli ha messo in riga il Liverpool, l’Inter ha fatto fuori il Barcellona, il Milan, escluso il Chelsea, ha mostrato dimensione europea.

Epocale come la Liga si presenti con solo il Real Madrid agli ottavi. Fuori Barcellona e Siviglia (in Europa League), Atletico addirittura ultimo e fuori da tutto: quasi il segno della fine del ciclo Simeone in panchina dal 2011. Inscalfibile la Premier, avanti con quattro club su quattro. Detto dello spauracchio PSG per il Napoli, ecco che per le milanesi le paure sono diverse, anche se cinque sono in comune: Manchester City, Real Madrid, Benfica, Tottenham e Porto. Ne cambia uno: Pioli si ritrova nel mucchio il Bayern, Inzaghi ha il Chelsea.