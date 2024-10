Gazzetta - Confronto tra Furlani e l'agente di Leao: i dettagli

In casa Milan il primo successo ed i primi 3 punti in Champions League hanno dato respiro alla squadra e a mister Paulo Fonseca, anche se restano vive le discussioni in merito al momento di Rafael Leao.

Nella vittoria col Club Brugge la svolta è arrivata proprio con l'uscita dal campo del portoghese in favore di Okafor, col giocatore che ha poi lasciato San Siro sconsolato e senza prendere parte alla festa di squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri l'ad Giorgio Furlani ha parlato con l'entourage del giocatore del momento, un confronto sereno in cui gli agenti hanno confermato la grande voglia di Leao di tornare protagonista di campo con la maglia rossonera.

Il club ha grande fiducia in lui e non ci sono problemi nel rapporto fra lo stesso portoghese ed il tecnico, ovvero colui che avrà i compito di recuperarlo in vista del proseguimento del campionato. Poi, in estate, gli scenari non sono ancora decifrabili: il Barcellona è una delle squadre che aveva sondato la pista nelle scorse sessioni e nel caso in cui riuscisse a risolvere i problemi finanziari ecco che potrebbe tornare a bussare alla porta del Milan. Ma ad oggi, non ci sono pensieri in merito, né da parte di Leao né da parte del Milan.