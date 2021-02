Gazzetta - Così il Milan di Elliott ha cambiato rotta

Il Milan di Elliott ha invertito la rotta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la ricetta per tornare in alto passa dagli investimenti strutturali (come il progetto stadio) e dal risanamento dei conti. Gli ingaggi sono scesi da 140 milioni agli attuali 90, mentre il saldo sul mercato è tornato positivo dopo 6 anni (+25,3 milioni nel 2020-21). Come sempre, però, tutto passa dal campo: la chimica tra giovani talenti e big di esperienza suggerisce che la strada imboccata è quella giusta.