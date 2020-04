Gazzetta dello Sport - Raiola e Cairo a colloquio: proposto Bonaventura

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport continua, concreto, l'interesse del Torino per Bonaventura. Il centrocampista marchigiano, in scadenza con il Milan, è alla ricerca di una nuova squadra e in questo senso il suo agente, Mino Raiola, lo avrebbe proposto ai granata di Cairo. Il Toro, alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, starebbe seriamente valutando l'ipotesi di mettere sotto contratto il classe 89'.