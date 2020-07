Gazzetta - Elliott smentisce di aver proposto il solo ruolo di DT a Rangnick

Nella tarda serata di ieri sera, l'indiscrezione di Kicker circa il rifiuto di Rangnick di approdare in rossonero come direttore tecnico è stata accolta come una notizia clamorosa non solo perchè l'approdo del tedesco sembrava vicino ma perchè all'ex Lipsia era stata proposta la duplice figura di allenatore e DT. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la versione di Elliott e Gazidis sarebbe diversa: la proprietà rossonera - scrive la Rosa - sostiene di non aver mai proposto a Rangnick la convivenza con Pioli.