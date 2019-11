Gazzetta - Formazione Milan: 4-3-3 con Biglia in regia e Jack nel tridente

Non dovrebbero esserci sorprese nella formazione del Milan che scenderà in campo contro il Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri dovrebbero schierarsi con il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali, Hernandez e Conti sulle corsie laterali a la coppia Musacchio-Romagnoli al centro della difesa. A centrocampo, Biglia in regia, con Paquetà e Krunic a completare il reparto. In attacco, spazio al tridente composto da Suso, Piatek e Bonaventura.