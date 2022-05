Gazzetta: "Formula trasferta: più gol e punti, il Milan vola lontano da casa. Ora tocca a Leao"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Formula trasferta: più gol e punti, il Milan vola lontano da casa. Ora tocca a Leao". Lontano da San Siro, i rossoneri hanno fatto più punti e segnato più gol di tutti finora in campionato. Pioli spera di ritrovare presto in trasferta i gol di Rafael Leao che fuori casa non segna da ottobre.