Gazzetta - Gattuso-Milan, se la chiamata arrivasse dai piani alti...

In settimana dal Milan è filtrata l’indicazione che per Giampaolo la gara col Genoa non si sarà da ultima spiaggia. Però è chiaro - osserva La Gazzetta dello Sport - che un altro risultato negativo autorizzerebbe qualsiasi scenario. Insomma, quasi impossibile difendere ancora il tecnico se arrivasse la quarta sconfitta di fila. Sullo sfondo ci sono i nomi di Ranieri e soprattutto di Gattuso, che i tifosi hanno improvvisamente rivalutato. Rino, già sondato proprio dal Genoa, di base eviterebbe di tornare, ma se la chiamata arrivasse dai piani alti del club magari lo scenario potrebbe mutare.