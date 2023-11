Gazzetta - Ibra-Milan, è solo una questione di tempo per la fumata bianca. L'annuncio non è però imminente

Zlatan Ibrahimovic verrà ingaggiato da Gerry Cardinale e tornerà ad occuparsi di Milan, su questo non ci sono dubbi. Non ci sono invece ancora certezze su quando sarà ufficiale il ritorno dello svedese nel club di via Aldo Rossi: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, l'annuncio non è imminente, ma arriverà. Per la fumata bianca è solo questione di tempo.

Dopo averlo reso grande da giocatore, soprattutto nella sua seconda avventura quando ha riportato il Milan in Champions League e a vincere lo scudetto dopo parecchi anni, ora Ibra vuole aiutare il Diavolo per conto di RedBird. Servirà ancora un po' di pazienza, ma il ritorno di Zlatan in rossonero è ormai cosa fatta.