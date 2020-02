Gazzetta - Ibra-Milan, in estate si vedrà...

Il futuro al Milan di Ibrahimovic è ancora tutto da stabilire. Presto, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, si riproporrà la questione: è giusto andare avanti con un giocatore che a ottobre compirà 39 anni? Non bisogna, comunque, contemplare soltanto il punto di vista del club. Perché in base a come finirà la stagione e al tipo di mercato che intenderà affrontare la società, anche Ibra farà la sue valutazioni.