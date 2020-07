Il 3-1 con il Parma ha evidenziato la crescita di Kessié, l’importanza di giocatori come Bennacer e Calhanoglu e il carattere di una squadra che non molla mai. Alla festa di ieri non ha partecipato Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha dato un buon contributo dal punto di vista "fisico", ma ha commesso troppi errori in area. E non ha mancato di rimproverare i compagni.