Gazzetta - Il Milan ci prova per Zaniolo: Saelemaekers non convince la Roma, possibile coinvolgimento di Rebic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli affari tra Milan e Roma per Florenzi, c'è sicuramente anche l'interessamento per Nicolò Zaniolo. La valutazione che fanno i rossoneri è di 40 milioni di euro, scontabili a 25 con l’inserimento di una contropartita tecnica: Saelemaekers, come scrive la Gazzetta dello Sport, non ha convinto i giallorossi; il Milan, ora, potrebbe coinvolgere Rebic nella trattativa.