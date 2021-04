Gazzetta - Il Milan crede in Mandzukic: rinnovo ancora possibile

Gli infortuni hanno compromesso, fin qui, l’esperienza di Mandzukic in rossonero, ma qualcosa deve aver comunque trasmesso se al Milan tutti credono ancora nelle sue capacità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro del centravanti croato. "Mario può darci tanto in queste uscite", ha dichiarato Pioli pochi giorni fa, testimoniando così la volontà di utilizzarlo il più possibile nell’ultima parte di stagione. Anche per il club non sono certi i saluti a giugno: l’opzione di rinnovo può ancora essere esercitata.