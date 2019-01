Gazzetta - Il Milan e la maledizione della "9": Piatek, scegli un altro numero

Prosegue la maledizione della “nove”. Dal 2012, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, chi gioca nel Milan con quel numero sulle spalle non trova pace. Quella maglia - scrive la rosea - sembra essersi appiccicata addosso a Inzaghi: dopo di lui il diluvio, ovvero una serie di otto eredi che non sono mai riusciti a resistere per più di una stagione: Pato, Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain. Fa una certa impressione aggiungere il Pipita a questa collezione di flop. Se non c’è riuscito nemmeno lui, allora la cosa si fa seria- Forse a Piatek converrebbe virare su qualche altro numero. Ma per uno come lui la scaramanzia conta zero.