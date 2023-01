Gazzetta - Il Milan non cambia posizione su Zaniolo: possibile dialogo in estate

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione per Zaniolo si complica. A Roma è stato emarginato, e sul mercato ha rifiutato la ricca offerta del Bournemouth. Anche il Tottenham non si è più fatto vivo alla condizioni dei giallorossi, mentre il Milan non ha cambiato posizione. Maldini e Massara, scrive la rosea, sono pronti a parlare con Pinto già domani qualora si aprisse uno spiraglio se ci fosse il prestito con obbligo condizionato dalla qualificazione in Champions. Verosimilmente è possibile pensare che il Milan e Zaniolo possano dialogare questa estate, quando Nicolò avrà solo un anno di contratto.