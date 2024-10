Gazzetta - Il Milan sorpreso dalle parole di Gravina su Camarda

Nei giorni scorsi il presidente federale Gabriele Gravina sulle pagine de Il Messaggero Veneto ha parlato con tono critico del Milan e in particolare della gestione di Francesco Camarda. Così ha parlato Gravina: "Ecco, non mancherà molto che l’Italia tornerà a essere riferimento con la nazionale maggiore, tornerà nella ristretta cerchia dei grandi mondiali. Perché i talenti li abbiamo, rincresce vedere però come spesso non vengono utilizzati dai club, penso a Camarda del Milan. Il talento ha bisogno di opportunità, all’estero le danno".

Oggi la Gazzetta dello Sport riporta come il Milan come club sia rimasto molto sorpreso dalle parole del presidente federale. In primis perchè Camarda, 16enne, sta giocando con regolarità nel campionato di Serie C: tra torneo e Coppa Italia di categoria è già a 6 presenze e 3 gol, al netto anche di un infortunio che lo ha tenuto ai box per qualche partita. Inoltre solo con il progetto della under 23, partito quest'anno, il club dimostra di essere ineressato allo sviluppo dei giovani talenti.