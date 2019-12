Gazzetta - Il Sinisa milanista: bordate con Silvio e l’ultimo derby vinto

La Gazzetta dello Sport, in vista della gara di questa sera, pone l’accento su Mihajlovic e il suo passato in rossonero. "Il Sinisa milanista: bordate con Silvio e l’ultimo derby vinto", titola la rosea, che poi aggiunge: "Le incomprensioni con Berlusconi e poi l’addio. E oggi ritorna sulla panchina del Bologna". Il rapporto fra il tecnico serbo e Berlusconi fu tutt’altro che rose e fiori. Si narra che all’allora patron del Milan non andò giù una battuta di Miha: “Berlusconi parla di calcio perché ha il mio permesso”. Il Milan di Sinisa è ancora nella storia... dei derby. 3-0 il 31 gennaio 2016: da allora, a parte una parentesi in Coppa Italia, i rossoneri in Serie A non hanno mai più battuto l’Inter.