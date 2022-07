Gazzetta: "Inter ancora favorita per Dybala: nessun altro ha presentato offerte"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Inter ha fatto un passo indietro nella trattativa con Paulo Dybala, o meglio, ha deciso di poterlo controllare a distanza, magari con una telefonata strategica all'entourage come quella di lunedì sera, senza andare oltre però. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la strada per arrivare all'argentino è un percorso ad ostacoli, ma i nerazzurri sono ancora favoriti perché le altre non hanno presentato offerte formali. Il tempo potrebbe cambiare tutto ed è ciò su cui si è dibattuto di più dopo 10 giorni di silenzio durante il nuovo contatto tra Marotta, Antun e l'intermediario De Vecchi. I tre hanno convenuto che la tempistica dell'affare è cambiata, anche perché l'Inter ha avuto lo spazio per cogliere una sola delle due occasioni che le si sono presentate. Per la Joya da Roma e Napoli solo pallidi sondaggi, mentre il Milan, vero rivale, entrerebbe in gioco solo se l’Inter si tirasse definitivamente fuori dalla partita e si ricominciasse a trattare al ribasso.