Gazzetta - Investcorp, ultimatum ad Elliott per il Milan

Stando a quanto riportato da gazzetta.it Investcorp ha lanciato un ultimatum ad Elliott per la cessione del Milan. Secondo la divisione online della rosea il fondo del Bahrein non è affatto contento degli ultimi sviluppi della trattativa, in particolar modo delle voci fatte circolare da ambienti vicini al fondo dei Singer. Il riferimento è alla notizia secondo la quale Investcorp stesse cercando partner, banche o altri investitori, per portare a termine l’operazione. I bahreniti assicurano di avere a disposizione tutti i soldi necessari per arrivare all’accordo e chiudere.

Da Investcorp filtra parecchio fastidio su come Elliott, dopo aver trovato un accordo sulla cifra, si sia messo a cercare altri acquirenti per riuscire a strappare una cifra superiore. Per la Gazzetta quindi si è arrivati all’ultimatum.