Gazzetta - Italia, ecco i rigoristi per scongiurare il pericolo dagli 11 metri

Ai rigori l'Italia ha vinto un Mondiale nel 2006 e perso uno nel 1994. La Gazzetta dello Sport analizza i possibili rigoristi in caso la partita non riuscisse a decidersi nei novanta minuti e poi nei tempi supplementari. Se serve, sono pronti Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci, i primi cinque. Il più affidabile sicuramente Jorginho, implacabile anche nel club. Berardi e Immobile sono abituati a tirarli coi rispettivi club. Insigne sarebbe un altro bel rigorista. Difficile non sia lui l'eventuale sesto.