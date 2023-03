Gazzetta - Italia, la pagella di Tonali: "Ritmo e aggressione. Suo l'assist per Retegui"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali, unico rossonero in campo in Malta-Italia, ha preso 6. Questo il commento della Rosea sul centrocampista del Milan: "Deve far 'il' Verratti accanto a Tonali. In realtà fa il Tonali di un'Italia senza vero play, ma tanto ritmo e aggressione. Suo l'angolo per Retegui".