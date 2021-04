Gazzetta - Juventus, ieri nuovi contatti con Raiola: pressing per Donnarumma e Kean

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra i dirigenti della Juventus e Mino Raiola per parlare del possibile approdo in bianconero di Gigio Donnarumma, in scadenza con il Milan, e del possibile ritorno in Italia di Moise Kean, obiettivo sensibile per l'attacco anche in caso di ritorno sulla panchina da parte di Max Allegri.