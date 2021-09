Gazzetta - Kessie è diventato uomo mercato grazie a Pioli

Nella scorsa stagione Kessie ha fatto la parte del gigante: 13 gol in 37 partite, vice cannoniere del Milan e giocatore più presente in assoluto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che evidenzia i meriti di Pioli nella crescita della squadra, è proprio con l'allenatore emiliano che Franck è diventato uomo mercato: l'ivoriano ha aumentato il rendimento in campo e cancellato comportamenti poco professionali che lo avevano limitato in passato.